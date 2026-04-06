チャンネル登録者数49万人超えの国際夫婦YouTuber「りせとルイス」のりせさんは4月5日、自身のInstagramを更新。第2子を妊娠したことを報告し、夫のルイスさんと長女との海辺での家族ショットを公開しました。【写真】りせの第2子妊娠の家族ショット第2子妊娠を報告。安定期に入り体調も安定りせさんは「【ご報告】このたび、第二子を授かることができましたこれからまた新しい家族の時間が始まると思うと胸がいっぱいです」と報