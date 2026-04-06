俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月4日、自身のInstagramを更新。妹でフィギュアスケート選手・タレントの本田紗来さんの19歳の誕生日を祝う投稿をしました。【写真】本田望結、妹・紗来の誕生日ショット妹・紗来さんの誕生日を祝福本田さんは「4月4日は妹の誕生日！！！おめでとう」とつづり、2枚の写真と2本の動画を載せています。1枚目は紗来さんがベッドの上で「1」と「9」の数字のバルーンを抱き締めるショット