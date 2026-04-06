佐々木をリードしたラッシングが、怪物を支える上での苦悩を語った(C)Getty Imagesこの日もストライクゾーンで相手を支配する投球はできなかった。現地時間4月5日、ドジャースの佐々木朗希が敵地でのナショナルズ戦に先発登板。5回（90球）を投げ、被安打5、3四球、自己ワーストの6失点で降板した。【動画】2発も被弾佐々木朗希も呆然とした表情を浮かべるシーン味方打線の援護もあって、チームは8-6で勝利。佐々木は敗戦投