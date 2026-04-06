言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、かわいらしい動物、にぎやかな街の名前、そして香ばしいパンの名前を完成させる「2文字」を考えてみましょう。日常の風景を思い浮かべれば、すぐに答えが見つかるはずですよ！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ねこいけぶ□□□□