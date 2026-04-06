ナカバヤシは、ページの入れ替えができるスタンプ帳「スタンプ帳バインダー CORENI」を5月中旬から順次発売する。また発売に先駆け4月中旬から順次、全国のロフトで先行発売する。「CORENI（コレニ）」は、旅の思い出や日常などシーンを問わず集めたスタンプをきれいに整理・保存でき、各ページを自由に入れ替えることができるスタンプ帳。お気に入りのスタンプを1ページ目にするなど、表紙も自由にカスタムできる。台紙は15枚セッ