AOKIは、「スーツのAOKI」から「LIFE＆WORK STYLEのAOKI」へと業態変革を図るべく、新たな店舗フォーマットへの転換を進めている。今回、4月11日に「AOKI洛北阪急スクエア店」をショッピングセンター型のニューフォーマット店舗としてリニューアルオープンする。今回、4月11日にリニューアルオープンする「AOKI洛北阪急スクエア店」は、施設内での移転に伴い関西エリア初となるショッピングセンター型の新たな店舗として店内レイア