京都府南丹市で小学6年の男子児童が行方不明になってから、きょう6日で2週間がたちました。警察による捜索は6日も続いています。 南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は3月23日の朝、父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっています。6日後に学校から北西に約3km離れた山の中で親族が安達さんの通学用かばんを発見して以降、新しい手がかりは見つかっていません。 安達さんが行方不