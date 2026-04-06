熊本県にある尚絅大学と短期大学部の入学式が行われ、学生達の新生活が始まりました。 真新しいスーツに身を包んだ新入生達が桜咲くキャンパスにやってきました。 新入生「これからの大学生活が楽しみ」新入生「子ども達に寄り添った保育士になれるよう資格を取りたい」 尚絅大学と短期大学部には、編入生も合わせて308人が入学しました。 式では、4月に就任した坂田敦子学長が「他者を思いやる心と確かな専門性を兼ね備