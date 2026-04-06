春の全国交通安全運動が6日始まり、神戸市でも入学や入園前の子どもたちが交通ルールを学びました。 神戸の「アンパンマンこどもミュージアム」では、春の全国交通安全運動に合わせて、入学や入園を控えた子どもが交通ルールを学ぶイベントが行われています。 信号機の模型を使い、横断歩道を渡るときに注意するポイントなどが説明されました （子どもたち）「楽しかった！（Qどうやって横断歩道をわ