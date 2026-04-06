熊本県立劇場が、天井の耐震工事のため、今年10月から休館することになりました。 熊本市中央区大江にある県立劇場のホールなどには「特定天井」と呼ばれる吊り天井が設置されています。 この「特定天井」は、建築当時の基準は満たしていましたが、その後の法律の見直しなどを受け、客席への落下を防ぐため、耐震改修工事をすることになりました。 この天井は、県立劇場内のコンサートホールの他、多くの場所