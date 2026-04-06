「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに98店舗（昨年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、プライベートブランド「matsukiyo」のグローバル展開ライン（グローバルPB）から、美白有効成分であるトラネキサム酸をはじめとする話題の美容成分（トラネキサム酸は美白有効成分、