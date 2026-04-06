小説『ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII』（10日発売）の書影が公開された。これを記念して10日より、『ソードアート・オンライン』（SAO）の《ユナイタル・リング》編を振り返る特製チラシをアニメイト全店で配布のほか、さらにアニメイト池袋本店では限定クリアファイルも配布する。【画像】アスナ＆キリトの密着2ショット！配布される特製チラシ＆ファイルの絵柄また《ユナイタル・リング》編で印象深い