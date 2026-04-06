俳優の本宮泰風が、6日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金前11：30）に出演。妻でタレントの松本明子との“なれそめ”について語った。【写真】「約1ヶ月間入院」ベッド上の松本明子のショット松本が月曜アシスタントを務めている同番組だが、松本が左足首骨折のため、この日は休演。“夫婦初共演”はかなわなかったが、本宮は高田文夫氏と乾貴美子からの質問に答える形で、めったに口にしない“結