不二家は、飲料の一部商品について6月1日出荷分から値上げする。昨今、国内外の糖類や果実原料価格の高騰に加え、包装資材価格や輸送コストの上昇が続いている。このような中、同社はこれまでも生産の効率化・諸経費削減や物流費の改善など、上昇するコストを吸収すべく対策に努めてきたが、これらの長期化する価格上昇は企業努力で対応できる範囲を超える状況となっている。このような状況から、やむを得ず一部商品を値上げする。