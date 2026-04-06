グラビアアイドルでタレントの橋本梨菜（32）が6日、自身のインスタグラムを更新。花見ショットを投稿した。「滑り込み桜」と題し、体にフィットした丈の短い白いTシャツにピンクのパーカを羽織ったデニムファッションを公開した。へそをあらわにし、くびれが際立つコーデに「白Tきると巨乳で気まずいぜ」とつづった。また、黒ニットトップスのシックなコーデでの夜桜ショットも加えた。ファンやフォロワーからも「うーわっ」「オ