フリーアナウンサーの松下由依（28）が6日までに自身のインスタグラムを更新。生姜焼き定食を食べる様子を投稿した。自身のインスタグラムで「生姜焼き定食美味しくいただきました」と生姜焼き定食を美味しく食べる様子を投稿した。ハッシュタグでは「#弟は私を撮るのが上手なんだけれど絶妙な写真も多い笑」と撮影者の正体を明かした。ネットでは「ばりかわいい」「美味しそう」「仲良し姉弟」「弟さんがうらやましい」な