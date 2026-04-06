女優の若村麻由美（59）が5日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。母が他界していたことを明かした。占い師・彌彌告（みみこ）氏から「お母さんの考え方やお父さんの考え方を物凄く意識の中に入れていたり」と占われ、若村は「それはまあもちろんあると思いますね」とうなずいた。「母は明るいひまわりみたいな。24年の春に亡くなったので」と告白し、「ずっと介護とかも