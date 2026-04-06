女優吉田羊が6日、都内で、エスビー食品の即席ルウ「ゴールデンカレー」の発売60周年記念イベントに参加した。15年から商品CMやプロモーションに出演いている“ゴールデンカレーの顔”だ。新CMではナレーションを担当している。イベントでは実際にカレーを作って試食した。「パウダールウが溶けやすいから調理時間が短縮できる。軽やかで深みのある味で、香りは鍋の中からふわっと香り立つ。作っているそばからおなかがすく」と説