お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰（４７）が自腹の千円を予算に酒場を歩く「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろシーズン３」（１１日スタート）を放送すると発表した。昨年１２月にシーズン２が終了したが、シーズン３の放送が決定。埼玉・所沢出身で生粋のプロ野球・西武ファンの春日の念願がかない、初回は西武鉄道沿線ロケを敢行。なじみがなかった「東大和市駅」を訪ねた。「シーズン３は初回のロケーションを