群馬県みどり市で6日朝、走行中のトレーラーから突然荷台が外れ、激しい音とともに民家に突っ込む事故が起きた。住民が地響きを感じるほどの衝撃だったが、幸いけが人はいなかった。警察が原因を調べている。突然荷台が外れ民家に突っ込む群馬県みどり市で6日朝、トレーラーの荷台が民家に突っ込む事故が発生した。走行しているトレーラーから突然、荷台部分が外れ、荷台は民家に突っ込み、運転席の部分は急停車した。6日午前7時頃