女優吉田羊が6日、都内で、エスビー食品の即席ルウ「ゴールデンカレー」の発売60周年記念イベントに参加した。15年から商品CMやプロモーションに出演いている“ゴールデンカレーの顔”だ。新CMではナレーションを担当している。エプロン姿で登場し「60周年は人に例えたら還暦ですよ。私は60年の中の11年（関わっている）。光栄です」。今回は出演ではなく初のナレーションだった。「出演する俳優に（自分の）声が寄りそうように。