アンドリュー・ガーフィールド主演『アメイジング・スパイダーマン』シリーズで計画されながら、緊急事態によって頓挫していたヴィラン集結映画『シニスター・シックス』は、「イチかバチか」にかけた夏の超大作になり得ていたという。当時、同作の脚本を手掛けていたドリュー・ゴダードが米に明かした。 シニスター・シックスは、原作コミックでスパイダーマンに恨