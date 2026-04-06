2026年3月にハワイの州内各地に洪水被害をもたらした嵐により、『ジュラシック・ワールド』（2015）に登場したオーウェン（クリス・プラット）のバンガローが全壊したことが分かった。プラット本人が明かしている。 ハワイ大学の調査によると、3月にハワイでは相次いで発生したコナ低気圧により、2兆ガロン以上の雨水が発生した。オリンピック規格のプール300万個分を満たす量に相当し、最終的に「レイン