【エレコム：デザインマウス「M.A.P.P.」復刻モデル】 4月6日12時より予約開始 5月1日 発売予定 価格：12,800円 エレコムは、デザインマウス「M.A.P.P.」復刻モデルの予約受付を本日4月6日12時より実施している。5月1日発売予定で、価格は12,800円。 「M.A.P.P.」は、漫画家の士郎正宗氏によるデザインマウス。復刻モデルでは、外観デザインには大きな変更を加え