ジェシカ・ジョーンズといえばレザージャケット。マーベル・テレビジョン「デアデビル：ボーン・アゲイン」に再登場を果たすジェシカ役のクリステン・リッターが、「復活」のジャケットをにお披露目している。 この投稿をInstagramで見る 2