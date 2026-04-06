メックは2026年4月1日、第120回医師国家試験受験者を対象とした意識調査の結果を発表した。本調査は2026年2月7日〜3月15日の期間、第120回医師国家試験受験生9,980名を対象にWebアンケート手法で実施され、2,583名から有効回答を得たもの(有効回答率25.9%)。○27.2%が地方勤務に抵抗感。医療の地域間格差の一因に第120回医師国家試験受験者を対象にしたアンケート調査で、地方勤務に対して抵抗感がある割合は27.2%にのぼることが判