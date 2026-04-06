なぜ石田三成は関ヶ原の戦いで敗北したのか。歴史家・作家の加来耕三さんは「三成は、自分とは異なる考え方をする人が、この世の中にいることが理解できなかった。最大の敗因は、師匠である秀吉から、人間関係において最も重要なキーワードを学ばなかったことにある」という――。※本稿は、加来耕三『歴史の一流は「師匠」から何を学んだのか』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。石田三成像（写真＝