タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「うちのポケモンマスコット しらんぷり」を3月23日週より発売する。全4種で価格は300円。3月23日週発売「うちのポケモンマスコット しらんぷり」(全4種・300円)「うちのポケモンマスコット しらんぷり」は、パートナーと暮らしているポケモンたちが、日常で見せる何気ない表情のポケモンたち。今回はパートナーにかまって欲しくて、すねて“しらんぷり”している表情をモデル化して