ハウス食品は、フルーチェとカルピスのコラボ製品「フルーチェ×カルピス イチゴ」を2026年4月13日から夏季限定で全国発売する。牛乳とまぜるだけで、カルピスの甘ずっぱさとイチゴ果肉入りのフルーティーなおいしさを楽しめる。◆「フルーチェ×カルピス イチゴ」内容量:150g価格:税別希望小売価格236円発売日:2026年4月13日発売地区:全国■フルーチェ&シャリーチェ×「カルピス」コラボ特設サイト（4/8公開予定）【すべての