東方神起のユンホが、バラエティ番組で“ハリウッド進出”に向けたオーディションに挑む。ユンホは。4月6日にYouTubeチャンネル「VIVO TV」で公開されるバラエティ『演技の城』第9話に出演し、ハリウッドのキャスティングプロジェクトを巡るオーディション騒動を繰り広げる。【写真】東方神起、日本の人気俳優と仲良し3SHOTユンホが活躍した『演技の城』は、俳優キム・ウィソンが出演し、イム・ヒョンジュンが企画・演出・脚本・出