【モデルプレス＝2026/04/06】元HKT48で女優の田中美久が4月4日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。ボディラインに沿うタイトな衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳元HKT「目のやり場に困った」胸元大胆なタイト服姿◆田中美久、胸元際立つ姿公開田中は「みーーんな私の虜になって」とつづり、写真を投稿。デニム生地のワンピースに、肩にデニムジャケットをかけ、ハーフツインテールで頬を膨らませた鏡越しのショット