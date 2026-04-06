【モデルプレス＝2026/04/06】お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33）が、4月5日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（深夜0時55分〜）に出演。第2子が誕生予定であることを明かした。【写真】イケメンと話題 せいやの卒アル写真◆せいや、第2子誕生予定を公表この日は「せいやVS有吉！SM業界の裏側Q」と題したクイズ企画を放送。せいやは、通常より低い49度で溶けるロウソクを体験することに。仰向けになったせいやは「見るなよ、