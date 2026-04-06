俳優パク・ボゴムが帰ってくる。去る4月3日、韓国で放送が終了したtvN『ボゴムマジカル』は、パク・ボゴム、俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンが、茂朱（ムジュ）の小さな田舎町で、髪と心を整える特別な理髪店を運営する様子を描いた。【話題】兵役中に理容師資格を取得したパク・ボゴム理容師の国家資格を持つパク・ボゴムがヘア、番組のために資格を取得したイ・サンイがネイル、そして手際よい家事の実力を持つクァク・ドンヨ