【モデルプレス＝2026/04/06】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が4月5日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。KEIKO（清水恵子）のニューヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】ME:Iメンバー「ギャルっぽくて可愛い」イメチェン新ビジュ◆KEIKO、ニューヘアスタイルを公開KEIKOは「おにゅ〜ヘア」とつづり、ダークトーンからハイトーンになった髪型を公開。「服は桃奈が誕プレでくれたやつ！可愛い！！！！！！感