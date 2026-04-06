【Amazon：「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」】 価格：4,400円 Amazonにて、プラモデル「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」が販売再開している。 今回Amazonに再入荷予定の本製品が販売再開しており、4月6日11時50分ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 また本製品以外にも、プラモデル「RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 正規実用型 2号