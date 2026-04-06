AI研究・開発企業のGeneralistが、実世界におけるロボットの動きを最適化するAIモデル「GEN-1」を発表しました。従来のモデルでは成功率64％だったタスクにおいて、GEN-1は平均成功率を99％に向上させたとしています。Generalist - GEN-1: Scaling Embodied Foundation Models to Masteryhttps://generalistai.com/blog/apr-02-2026-GEN-1Introducing GEN-1 - YouTubeGEN-1はリアルタイムで行動を出力するマルチモーダルモデルです