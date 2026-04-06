ブルージェイズは６日（日本時間７日）、本拠地にドジャースを迎え、昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）の再戦となる３連戦を行う。初戦の先発は、通算２２２勝のマックス・シャーザー投手。５日（同６日）は遠征先のホワイトソックス本拠地でキャッチボールなどを行い最終調整。昨年１１月１日のＷＳ第７戦からのリベンジマッチへ熱い意気込みを語り、大谷翔平投手との対戦を心待ちにした。「対戦が楽しみ。楽しい対戦になるはず