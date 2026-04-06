【フレームアーティスト 雪ミク】 4月7日11時より予約開始 コトブキヤは、プラモデル「フレームアーティスト 雪ミク」を4月7日11時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品は同社オリジナルコンテンツ「フレームアームズ」と「雪ミク」のコラボレーション商品。島田フミカネ氏デザインのフレームミュージック・ガー