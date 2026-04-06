日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「点睛」はなんて読む？2文字目が見慣れない熟語ですね。実は、「睛」は瞳を表す漢字なんです。いったい、「点睛」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「てんせい」でした！「点