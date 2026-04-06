ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回はアメリカによるイラン攻撃について触れる。おそらく今後も「歴史の分岐点」として長く語り継がれることになるであろう大きな出来事に関し、あえて井沢氏が私見を述べる特別編「アメリカのイラン攻撃によせて」をお届けする（第1486回）。＊＊＊イラン最高指導者ハメネイ師が空爆で死亡、86歳米に強硬姿勢貫く〈［1日