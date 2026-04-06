女優の本田翼が出演するアルバイト求人サービス「ギガバイト」の新ＣＭが３日、公開された。新ＣＭのテーマは歌とダンスで伝える「バイト求人ギガたくさん」で、同サービスが誇る２００万件の求人数をオリジナル楽曲で表現している。アンバサダーの本田は、居酒屋スタッフや警備員、配送スタッフなどに変身して職種の多さをアピールする。過去に寿司店やカフェでのアルバイト経験がある本田は、挑戦してみたいアルバイトにつ