◆忘れな草賞（３歳オープン・リステッド、牝馬限定、４月１２日、阪神競馬場・芝２０００メートル）将来性が豊かな３歳牝馬同士で争われる一戦で、ここはダーリングハースト（牝、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）の素質を買いたい。今年３月に定年で解散した国枝栄厩舎から転厩初戦となるが、陣営はオークス（５月２４日、東京）を見据えた戦いへ十分な手応えを抱いている。昨年６月の新馬戦（東京・芝１６００メート