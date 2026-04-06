4月6日から、｢春の全国交通安全運動｣が始まり、静岡市清水区では、4月から始まった自転車の青切符について啓発が行われました。2026年の春の全国交通安全運動は、4月6日から4月15日までの10日間行われ、子どもなど歩行者の安全確保や、自転車の交通ルール遵守などが重点にあげられています。このうち静岡市清水区のスーパーでは、警察が、4月からスタートした自転車の青切符について啓発を行いました。警