重度の障がいがある人向けの通所施設や、小児科クリニックなどが併設された施設が山形県山形市に完成し、5日、内覧会が開かれました。山形市の旧南沼原小学校に完成したのは、地域拠点施設「てらすテラス」です。重度の心身障がいがある子どもやその家族の支援、それに、地域住民との交流の拠点にしようと、社会福祉法人「ヴォーチェ」が開設しました。施設には、看護師や保育士、理学療法士などが常駐します。障がい者が短