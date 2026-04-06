タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める5日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。4日放送のTBS系特別番組「オールスター感謝祭26春」で島崎和歌子（53）が目玉企画である赤坂5丁目ミニマラソンの参加人数の少なさに“激怒”したエピソードを受け、島崎の思いを“代弁”した。有吉は「島崎和歌子さんの方から連絡をいただきまして。タイムマシーン3号さん、マラソン、不参加