関東学生陸上競技対校選手権大会（通称、関東インカレ）のハーフマラソンが、4月5日に静岡県焼津市で行われた焼津みなとマラソンと併催され、焼津漁港新港を発着点とする21.0975kmに関東の大学生ランナーが挑みました。対校戦の関東インカレは2部制で例年はスタート時刻をずらして行われていましたが（3部は大学院）、今回は1部と2部が同時にスタート。序盤から主導権を握ったのは、1部のこの種目で3連覇中の山梨学院大学のブライ