フォークシンガー松山千春（70）が5日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。米国によるイランのハメネイ師殺害に端を発した中東情勢の緊張状態について言及した。「日本はアメリカに対しても当然同盟国でありますけど、そんなバカなことやってちゃいかんよと。またイランに対しても今まで日本といい付き合いしてきたじゃないかと。これからもいい付き合いをしていこうと。ホルムズ海峡を通って、日本は石