参院予算委員会は６日午前、高市首相らが出席し、集中審議を行った。中東情勢の悪化を受け、国民にエネルギーの節約や需要抑制を呼びかける可能性について、首相は「長期化も見据え、あらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応する」と述べた。自民党は同日午前、２０２６年度予算案を７日に採決することを立憲民主党に提案した。予算委で首相は、石油について「備蓄放出やホルムズ海峡を経由しない代替調達を通じて、日本全体