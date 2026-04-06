俳優の石田ゆり子（56）が、4日、Instagramを更新。ペットたちが自由気ままに過ごす、生活感あふれる自宅を公開し、反響を呼んでいる。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）これまでもInstagramでプライベートについて発信してきた石田。「2025-2026 秋冬。日々の記録。普段着てるものたち」とつづり紹介した“私服コレクション”や、「#ハニオ日記」とハッシュタグをつけ、飼い猫・ハニオ目線で自宅でくつろ