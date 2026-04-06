元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）が6日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。ドジャース大谷翔平投手の出場する試合を見ると血行か良くなる説を述べた。番組冒頭で大谷らメジャーリーガーの活躍を伝えると、玉川氏は「僕、週末実家に帰ってたんですよ」と切り出して「それで、90代の父に『どうやって過ごしてるの』って聞いたら、ルーティンがあって、8時からモーニングショーを見て、10時か